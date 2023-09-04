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В Киев прибыл известный британский актер и писатель: с какой миссией

4 сентября 2023 15:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киев прибыл известный британский актер и писатель: с какой миссией
Британский актер Стивен Фрай. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В украинскую столицу приехал актер и писатель из Великобритании Стивен Фрай. Он станет ведущим на третьем Саммите леди и джентльменов.

О своем прибытии в Киев Стивен Фрай сообщил в Instagram.

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Детали приезда

"Спальный вагон от границы с Польшей в Киев. Прибываю туда сейчас…", — написал актер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Stephen Fry (@stephenfryactually)

Отмечается, что Фрай будет ведущим на мероприятии третьего Саммита первых леди и джентльменов, который пройдет 6 сентября в Киеве.

"Он (Фрай — Ред.) постоянно поддерживает Украину в ее борьбе за существование и независимость, о чем свидетельствуют его интервью с гостями. Кроме того, он помогал украинцам пережить зиму с инициативой ShelterBox, которая собирала пожертвования на теплую одежду и ремонт разрушенных. домов", — добавили организаторы.

 

Напомним, ранее мы писали, что на церемонии закрытия Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) украинская картина получила сразу две награды. В этом году мероприятие в целях безопасности частично проходило в Черновцах.

Добавим, что украинцы уже совсем скоро увидят уникальный авторский мюзикл нового формата. Главный герой проекта – холодильник по имени Назар Жмак.

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