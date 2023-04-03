До Києва прибув віцеканцлер Німеччини: якою є мета візиту Роберта Габека

Роберт Габек приїхав до Києва

Міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек приїхав до Києва. Разом з ним, обговорити майбутню відбудову інфраструктури України, приїхала делегація німецького бізнесу.

Про це повідомляє видання Spiegel.

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До Києва з неанонсованим візитом приїхав віцеканцлер, міністр економіки Роберт Габек.

Він прибув до української столиці із делегацією представників німецького бізнесу.

Коментар Габека

Після прибуття на залізничний вокзал Києва віцеканцлер заявив, що його візит є чітким сигналом для України — сигналом про перемогу і про відбудову інфраструктури воюючої країни.

Цей візит став першим для Габека за час повномасштабної війни. Сам віцеканцлер пояснив, що хотів приїхати до Києва лише тоді, коли міг привезти щось із собою.

Зокрема, як зазначив міністр економіки Німеччини, "бізнес-делегацію, яка дає Україні надію, що після війни вона буде відбудована".

Нагадаємо, у вересні Габек заявляв, що для відновлення України після війни з росією потрібно близько 350 млрд євро.

Фото: dpa