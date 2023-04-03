​В Киев прибыл вице-канцлер Германии: какова цель визита Роберта Хабека

Роберт Хабек приехал в Киев

Министр экономики Германии, вицеканцлер Роберт Габек приехал в Киев. Вместе с ним, обсудить предстоящее восстановление инфраструктуры Украины, приехала делегация немецкого бизнеса.

Об этом сообщает издание Spiegel.

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В Киев с неанонсированным визитом приехал вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек.

Он прибыл в украинскую столицу с делегацией представителей немецкого бизнеса.

Комментарий Хабека

По прибытии на железнодорожный вокзал Киева вицеканцлер заявил, что его визит является четким сигналом для Украины — сигналом о победе и восстановлении инфраструктуры воюющей страны.

Этот визит стал первым для Хабека во время полномасштабной войны. Сам вицеканцлер объяснил, что хотел приехать в Киев только тогда, когда мог привезти что-нибудь с собой.

В частности, как отметил министр экономики Германии, "бизнес-делегацию, которая дает Украине надежду, что после войны она будет восстановлена".

Напомним, в сентябре Хабек заявлял, что для восстановления Украины после войны с россией нужно около 350 млрд евро.

Фото: dpa