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До Києва приїхав голова комісії парламенту Естонії Міхкельсон

26 березня 2024 11:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
До Києва приїхав голова комісії парламенту Естонії Міхкельсон
Член Рійгікогу Марко Міхкельсон. Фото: пресслужба Рійгікогу
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон у вівторок, 26 березня, прибув із візитом до Києва. Він оприлюднив фото на столичному вокзалі.

Про це Міхкельсон повідомив на сторінці в Х.

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Міхкельсон у Києві 26 березня

"Доброго ранку, Київ!" — написав він.

Міхкельсон у Києві 26 березня
Міхкельсон на вокзалі. Фото: X
Міхкельсон у Києві 26 березня
Скриншот допису Міхкельсона

Зазначимо, що Марко Міхкельсон відвідує передову і спілкується з українськими військовими з 2014 року.

Марко Міхкельсон на передовій
Міхкельсон з українським військовим. Фото: X

Він неодноразово заявляв, що обсяги західної військової допомоги не відповідають поставленим бойовим завданням в Україні.

Міхкельсон вважає, що у західних партнерів є побоювання щодо процесів усередині РФ, які можуть виникнути внаслідок перемоги України у війні.

Міхкельсон на передовій
Міхкельсон з українським військовим. Фото: X

Він наголошував, що Україна має бути забезпечена необхідним озброєнням для звільнення власних територій.

Нагадаємо, 21 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув з робочим візитом до Києва. У столиці посадовець оголосив про надання нового пакета військової допомоги на 20 млн євро, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси.

Також ми писали, що в Естонії запропонували план фінансування для України на 120 млрд євро. У міноборони країни заявили, що частина суми буде покрита за допомогою єврооблігацій.

Крім того, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що військові її країни не будуть направлені в Україну. Вона наголосила, що обставини можуть змінитися.

Київ
Естонія
військова допомога
війна в Україні

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