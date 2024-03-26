До Києва приїхав голова комісії парламенту Естонії Міхкельсон
Голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон у вівторок, 26 березня, прибув із візитом до Києва. Він оприлюднив фото на столичному вокзалі.
Про це Міхкельсон повідомив на сторінці в Х.
Міхкельсон у Києві 26 березня
"Доброго ранку, Київ!" — написав він.
Зазначимо, що Марко Міхкельсон відвідує передову і спілкується з українськими військовими з 2014 року.
Він неодноразово заявляв, що обсяги західної військової допомоги не відповідають поставленим бойовим завданням в Україні.
Міхкельсон вважає, що у західних партнерів є побоювання щодо процесів усередині РФ, які можуть виникнути внаслідок перемоги України у війні.
Він наголошував, що Україна має бути забезпечена необхідним озброєнням для звільнення власних територій.
Нагадаємо, 21 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув з робочим візитом до Києва. У столиці посадовець оголосив про надання нового пакета військової допомоги на 20 млн євро, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси.
Також ми писали, що в Естонії запропонували план фінансування для України на 120 млрд євро. У міноборони країни заявили, що частина суми буде покрита за допомогою єврооблігацій.
Крім того, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що військові її країни не будуть направлені в Україну. Вона наголосила, що обставини можуть змінитися.
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