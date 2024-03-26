В Киев приехал глава комиссии парламента Эстонии Михкельсон

Член Рийгикога Марк Михкельсон. Фото: пресслужба Рийгикога

Глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон во вторник, 26 марта, прибыл с визитом в Киев. Он обнародовал фото на столичном вокзале.

Об этом Михкельсон сообщил на странице Х.

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"Доброе утро, Киев!" — написал он.

Михкельсон на вокзале. Фото: X

Скриншот поста Михкельсона

Отметим, что Марк Михкельсон посещает передовую и общается с украинскими военными с 2014 года.

Михкельсон с украинским военным. Фото: X

Он неоднократно заявлял, что объемы западной военной помощи не соответствуют поставленным боевым задачам в Украине.

Михкельсон считает, что у западных партнеров есть опасения по поводу процессов внутри РФ, которые могут возникнуть в результате победы Украины в войне.

Михкельсон с украинским военным. Фото: X

Он отмечал, что Украина должна быть обеспечена необходимым вооружением для освобождения собственных территорий.

Напомним, 21 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с рабочим визитом в Киев. В столице чиновник объявил о предоставлении нового пакета военной помощи на 20 млн евро, в который войдут артиллерийские боеприпасы.

Также мы писали, что в Эстонии был предложен план финансирования для Украины на 120 млрд евро. В минобороны страны заявили, что часть суммы будет возмещена с помощью еврооблигаций.

Кроме того, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отказалась гарантировать, что военные ее страны не будут направлены в Украину. Она подчеркнула, что обстоятельства могут измениться.