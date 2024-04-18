Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow До Києва з неанонсованим візитом прибув віце-канцлер Німеччини Роберт Габек arrow

До Києва з неанонсованим візитом прибув віце-канцлер Німеччини Роберт Габек

18 квітня 2024 10:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
До Києва з неанонсованим візитом прибув віце-канцлер Німеччини Роберт Габек
Роберт Габек у Києві. Фото: DW
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

До Києва з неанонсованим візитом прибув віце-канцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек у четвер, 18 квітня. Відомо, що у центрі уваги його поїздки — останні обстріли РФ на енергетичну інфраструктуру України, допомога нашій країні та зміцнення економіки між державами. 

Про це повідомляє DW з місця події. 

Читайте також:

Роберт Габек у Києві

За словами Габека, його поїздка відбувається у той час, коли Україна особливо потребує підтримки та допомоги.

"Так, Україна бореться за своє самовизначення, за свою територіальну цілісність проти путінської агресії, але вона також бореться за цінності, які об'єднують і характеризують Європу", — сказав Габек. 

Він додав, що Німеччина "робитиме усе, що в її силах", щоб допомогти Україні у протистоянні з РФ. 

Очікується, що у Києві Габек зустрінеться з президентом Зеленським, віце-прем'єром та міністеркою економіки Свириденко, а також міністром енергетики Галущенком. 

Нагадаємо, Німеччина запустила ініціативу для пошуку нових систем ППО для України.

Днями також стало відомо, що Німеччина надасть додатковий Patriot нашій державі.

Київ
Німеччина
війна
росіяни
обстріли
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість