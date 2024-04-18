До Києва з неанонсованим візитом прибув віце-канцлер Німеччини Роберт Габек

Роберт Габек у Києві. Фото: DW

До Києва з неанонсованим візитом прибув віце-канцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек у четвер, 18 квітня. Відомо, що у центрі уваги його поїздки — останні обстріли РФ на енергетичну інфраструктуру України, допомога нашій країні та зміцнення економіки між державами.

Про це повідомляє DW з місця події.

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За словами Габека, його поїздка відбувається у той час, коли Україна особливо потребує підтримки та допомоги.

"Так, Україна бореться за своє самовизначення, за свою територіальну цілісність проти путінської агресії, але вона також бореться за цінності, які об'єднують і характеризують Європу", — сказав Габек.

Він додав, що Німеччина "робитиме усе, що в її силах", щоб допомогти Україні у протистоянні з РФ.

Очікується, що у Києві Габек зустрінеться з президентом Зеленським, віце-прем'єром та міністеркою економіки Свириденко, а також міністром енергетики Галущенком.

Нагадаємо, Німеччина запустила ініціативу для пошуку нових систем ППО для України.

Днями також стало відомо, що Німеччина надасть додатковий Patriot нашій державі.