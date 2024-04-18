В Киев с неанонсированным визитом прибыл вице-канцлер Германии Роберт Габек

Роберт Габек в Киеве. Фото: DW

В Киев с неанонсированным визитом прибыл вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек в четверг, 18 апреля. Известно, что в центре внимания его поездки — последние обстрелы РФ энергетической инфраструктуры Украины, помощь нашей стране и укрепление экономики между государствами.

Об этом сообщает DW с места происшествия.

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По словам Габека, его поездка происходит в то время, когда Украина особенно нуждается в поддержке и помощи.

"Да, Украина борется за свое самоопределение, за свою территориальную целостность против путинской агрессии, но она также борется за объединяющие и характеризующие Европу ценности", — сказал Габек.

Он добавил, что Германия будет "делать все, что в ее силах", чтобы помочь Украине в противостоянии с РФ.

Ожидается, что в Киеве Габек встретится с президентом Зеленским, вице-премьером и министром экономики Свириденко, а также министром энергетики Галущенко.

Напомним, Германия запустила инициативу по поиску новых систем ПВО для Украины.

На днях также стало известно, что Германия предоставит дополнительный Patriot нашему государству.