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В Киев с неанонсированным визитом прибыл вице-канцлер Германии Роберт Габек

18 апреля 2024 10:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киев с неанонсированным визитом прибыл вице-канцлер Германии Роберт Габек
Роберт Габек в Киеве. Фото: DW
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киев с неанонсированным визитом прибыл вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек в четверг, 18 апреля. Известно, что в центре внимания его поездки — последние обстрелы РФ энергетической инфраструктуры Украины, помощь нашей стране и укрепление экономики между государствами.

Об этом сообщает DW с места происшествия.

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По словам Габека, его поездка происходит в то время, когда Украина особенно нуждается в поддержке и помощи.

"Да, Украина борется за свое самоопределение, за свою территориальную целостность против путинской агрессии, но она также борется за объединяющие и характеризующие Европу ценности", — сказал Габек.

Он добавил, что Германия будет "делать все, что в ее силах", чтобы помочь Украине в противостоянии с РФ.

Ожидается, что в Киеве Габек встретится с президентом Зеленским, вице-премьером и министром экономики Свириденко, а также министром энергетики Галущенко.

Напомним, Германия запустила инициативу по поиску новых систем ПВО для Украины.

На днях также стало известно, что Германия предоставит дополнительный Patriot нашему государству.

Киев
Германия
война
россияне
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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