Візит Швезіґ до Києва - яка мета поїздки

Голова Бундестагу Мануела Швезіґ. Фото: DPA

Голова німецького Бундестагу Мануела Швезіґ у понеділок, 24 червня, прибула з робочим візитом до Києва. За її словами, це "знак солідарності всіх 16 федеральних земель Німеччини з Україною".

Про це пише DW.

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Швезіґ приїхала до Києва 24 червня

Прем'єр-міністр землі Мекленбург — Передня Померанія Мануела Швезіґ прибула до Києва для переговорів з політичним керівництвом України. Вона заявила, що цей візит є "знаком солідарності всіх 16 федеральних земель з Україною".

"Україна має перемогти у цій війні. Не можна дозволити Росії домогтися свого за допомогою цієї агресії", — сказала вона.

Німецький політик наголосила, що своїм візитом до Києва вона протистоїть запереченням проти подальшої підтримки України, які можна почути на сході Німеччини. Тому її завданням є зокрема захист курсу федерального уряду від подібних настроїв.

У поїзді до Києва Швезіґ у розмові з журналістами зауважила про солідарність Німеччини з українцями, які страждають від військової агресії Росії та заявила про необхідність продовження гуманітарної, фінансової та військової підтримки.

"Україна має бути спроможною захищати себе, у тому числі за допомогою систем Patriot", — додала вона.

Нагадаємо, Берлін вважає своїми задачами забезпечення безпеки Європи та того, щоб Україна могла захищати свою незалежність. Водночас Німеччина не має наміру йти на "пригоди" в конфлікті в Україні.

Крім того, на Саміті миру канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не можна допустити замороження війни між Росією та Україною.