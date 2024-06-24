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В Киев с визитом прибыла председатель Бундестага Швезиг

24 июня 2024 12:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Визит Швезиг в Киев - какова цель поездки
Глава Бундестага Мануэла Швезиг. Фото: DPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава немецкого Бундестага Мануэла Швезиг в понедельник, 24 июня, прибыла с рабочим визитом в Киев. По ее словам, это "знак солидарности всех 16 федеральных земель Германии с Украиной".

Об этом пишет DW.

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Швезиг приехала в Киев 24 июня

Премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг прибыла в Киев для переговоров с политическим руководством Украины. Она заявила, что этот визит является "знаком солидарности всех 16 федеральных земель с Украиной".

"Украина должна победить в этой войне. Нельзя позволить России добиться своего с помощью этой агрессии", — сказала она.

Немецкий политик подчеркнула, что своим визитом в Киев она противостоит возражениям против дальнейшей поддержки Украины, которые можно услышать на востоке Германии. Поэтому ее задачей является защита курса федерального правительства от подобных настроений.

В поезде в Киев Швезиг в беседе с журналистами отметила солидарность Германии с украинцами, страдающими от военной агрессии России и заявила о необходимости продолжения гуманитарной, финансовой и военной поддержки.

"Украина должна быть способна защищать себя, в том числе с помощью систем Patriot", — добавила она.

Напомним, Берлин считает своими задачами обеспечение безопасности Европы и того, чтобы Украина могла защищать свою независимость. В то же время, Германия не намерена идти на "приключения" в конфликте в Украине.

Кроме того, на Саммите мира канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить заморозки войны между Россией и Украиной.

Киев
Германия
гуманитарная помощь
политики
война в Украине

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