До Києва з візитом прибула спікерка Сейму Латвії
До України прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Її зустріли на платформі вокзалу у Києві і подарували букет блакитних та жовтих квітів.
Відео з моментом прибуття спікерки Латвії розмістили на сторінці Верховної Ради у Facebook.
Спікерка Сейму Латвії прибула до Києва
На вокзалі в Києві Мієріню зустріла заступниця голови українського парламенту Олена Кондратюк. Вона звернула увагу, що це перший офіційний візит Мієріні в Україну.
"Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами і парламентами", — зазначила Кондратюк.
Раніше ми повідомляли, що голову Латвійсько-російської асоціації Бориса Каткова, який є громадянином РФ, видворили з Латвії. Його звинувачують у багаторічній та систематичній діяльності на користь Росії.
Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей день, 12 січня, вже увійшов в історію нашої країни. Адже між Україною та Великою Британією була підписана угода щодо безпеки нашої держави. Також він розповів про зустрічі з президентами Балтійських країн, які відбулися цього тижня.
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