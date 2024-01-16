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До Києва з візитом прибула спікерка Сейму Латвії

16 січня 2024 10:38
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Павло Зінченко
редактор
До Києва з візитом прибула спікерка Сейму Латвії
Спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Фото: Daiga Mieriņa/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

До України прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Її зустріли на платформі вокзалу у Києві і подарували букет блакитних та жовтих квітів.

Відео з моментом прибуття спікерки Латвії розмістили на сторінці Верховної Ради у Facebook.

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Спікерка Сейму Латвії прибула до Києва

На вокзалі в Києві Мієріню зустріла заступниця голови українського парламенту Олена Кондратюк. Вона звернула увагу, що це перший офіційний візит Мієріні в Україну. 

"Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами і парламентами", — зазначила Кондратюк.

Раніше ми повідомляли, що голову Латвійсько-російської асоціації Бориса Каткова, який є громадянином РФ, видворили з Латвії. Його звинувачують у багаторічній та систематичній діяльності на користь Росії.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей день, 12 січня, вже увійшов в історію нашої країни. Адже між Україною та Великою Британією була підписана угода щодо безпеки нашої держави. Також він розповів про зустрічі з президентами Балтійських країн, які відбулися цього тижня. 

Київ
Латвія
Україна
Сейм
столиця

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