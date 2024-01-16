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В Киев с визитом прибыла спикер Сейма Латвии

16 января 2024 10:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киев с визитом прибыла спикер Сейма Латвии
Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Фото: Daiga Mieriņa/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украину прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Ее встретили на платформе вокзала в Киеве и подарили букет голубых и желтых цветов.

Видео с момента прибытия спикер Латвии разместили на странице Верховной Рады в Facebook.

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Спикер Сейма Латвии прибыла в Киев

На вокзале в Киеве Миериню встретила заместитель главы украинского парламента Елена Кондратюк. Она обратила внимание, что это первый официальный визит Миерини в Украину.

"Этот визит еще больше укрепит дружеский альянс между нашими странами и парламентами", — отметила Кондратюк.

Ранее мы сообщали, что главу Латвийско-российской ассоциации Бориса Каткова, являющегося гражданином РФ, выдворили из Латвии. Он обвиняется в многолетней и систематической деятельности в пользу России.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот день, 12 января, уже вошел в историю нашей страны. Ведь между Украиной и Великобританией было подписано соглашение по безопасности нашего государства. Также он рассказал о состоявшихся на этой неделе встречах с президентами Балтийских стран.

Киев
Латвия
Украина
Сейм
столица

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