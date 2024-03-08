До Києва з візитом прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Фото: twitter/VDombrovskis

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс 8 березня прибув з робочим візитом до Києва. Він висловив свою підтримку нашій державі у війні з Росією.

Про це повідомив Домбровскіс у Twitter.

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Домбровскіс прибув з візитом до Києва та опублікував у своїй мережі фото на столичному вокзалі.

"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль. Їхнє майбутнє в Європі", — написав він.

Скриншот допису Домбровскіса

Також про його візит повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Рада вітати Домбровскіса знову в Києві в цей особливий день. З Міжнародним жіночим днем! Символічно поруч із моєю улюбленою статуєю святої Ольги в бронежилеті", — написала вона в Х.

Скриншот допису Метернової

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 березня, відвідає Туреччину. Під час візиту український лідер зустрінеться з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Раніше український лідер перебував у Саудівській Аравії, де провів перемовини зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Головною темою зустрічі була Формула миру.