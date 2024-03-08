В Киев с визитом прибыл вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис 8 марта прибыл с рабочим визитом в Киев. Он выразил свою поддержку нашему государству в войне с Россией.
Об этом сообщил Домбровскис в Twitter.
Визит вице-президента Еврокомиссии в Киев
Домбровскис прибыл с визитом в Киев и опубликовал в своей сети фото на столичном вокзале.
"Большая честь вернуться в Украину, которая мужественно дает отпор жестокой и незаконной агрессии России, как и снова выразить непоколебимую поддержку Евросоюзу. Украина, ее народ, уже сделали свой четкий выбор, что бы не имел в виду Кремль. Их будущее в Европе", — написал он.
Также о его визите сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.
"Рада приветствовать Домбровскиса снова в Киеве в этот особый день. С Международным женским днем! Символично рядом с моей любимой статуей святой Ольги в бронежилете", — написала она в Х.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 марта, посетит Турцию. В ходе визита украинский лидер встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее украинский лидер находился в Саудовской Аравии, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Главной темой встречи была Формула мира.
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