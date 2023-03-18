До Київщини за час війни переїхало майже 70 підприємств
Протягом повномасштабної війни у Київську область перебазувалося 68 українських підприємств із прифронтових регіонів. Така практика рятує економіку та зберігає робочі місця.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
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Бізнес переїжджає під Київ
Після початку повномасштабної війни частина українських підприємств у регіонах, охоплених бойовими діями чи окупованих росіянами, переїхала до Київської області.
Релокація промислових структур відбувається в рамках урядової програми.
За час вторгнення росії у Київську область перебазувалося 68 підприємств.
"За останні пів року ця кількість зросла в 4 рази", — наголосили у Київській ОВА.
Пільги для бізнесу
Київська обласна влада наголосила, що подібна практика сприяє розвитку економіки, збереженню робочих місць та захисту самих підприємств від руйнації.
Для бізнесу в нинішніх умовах запроваджено низку пільг. Так, існує державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", за якою представники будь-якого українського бізнесу можуть отримати пільговий кредит.
Нагадаємо, на початку березня заступниця голови Міністерства економіки Тетяна Бережна повідомила, що за час повномасштабної війни в рамках державної програми релокації бізнесу 800 підприємств перемістилися у безпечні регіони. З них більш ніж 600 поновили свою роботу.
Фото з відкритих джерел