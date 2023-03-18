​​​​​​​До Київщини за час війни переїхало майже 70 підприємств

Підприємства переїжджають зі сходу та півдня під Київ

Протягом повномасштабної війни у Київську область перебазувалося 68 українських підприємств із прифронтових регіонів. Така практика рятує економіку та зберігає робочі місця.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Бізнес переїжджає під Київ

Після початку повномасштабної війни частина українських підприємств у регіонах, охоплених бойовими діями чи окупованих росіянами, переїхала до Київської області.

Релокація промислових структур відбувається в рамках урядової програми.

За час вторгнення росії у Київську область перебазувалося 68 підприємств.

"За останні пів року ця кількість зросла в 4 рази", — наголосили у Київській ОВА.

Пільги для бізнесу

Київська обласна влада наголосила, що подібна практика сприяє розвитку економіки, збереженню робочих місць та захисту самих підприємств від руйнації.

Для бізнесу в нинішніх умовах запроваджено низку пільг. Так, існує державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", за якою представники будь-якого українського бізнесу можуть отримати пільговий кредит.

Нагадаємо, на початку березня заступниця голови Міністерства економіки Тетяна Бережна повідомила, що за час повномасштабної війни в рамках державної програми релокації бізнесу 800 підприємств перемістилися у безпечні регіони. З них більш ніж 600 поновили свою роботу.

Фото з відкритих джерел