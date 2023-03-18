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​​​​​​​До Київщини за час війни переїхало майже 70 підприємств

18 березня 2023 16:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Підприємства переїжджають зі сходу та півдня під Київ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом повномасштабної війни у Київську область перебазувалося 68 українських підприємств із прифронтових регіонів. Така практика рятує економіку та зберігає робочі місця.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

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Бізнес переїжджає під Київ

Після початку повномасштабної війни частина українських підприємств у регіонах, охоплених бойовими діями чи окупованих росіянами, переїхала до Київської області.

Релокація промислових структур відбувається в рамках урядової програми.

За час вторгнення росії у Київську область перебазувалося 68 підприємств.

"За останні пів року ця кількість зросла в 4 рази", — наголосили у Київській ОВА.

Пільги для бізнесу

Київська обласна влада наголосила, що подібна практика сприяє розвитку економіки, збереженню робочих місць та захисту самих підприємств від руйнації.

Для бізнесу в нинішніх умовах запроваджено низку пільг. Так, існує державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", за якою представники будь-якого українського бізнесу можуть отримати пільговий кредит.

Нагадаємо, на початку березня заступниця голови Міністерства економіки Тетяна Бережна повідомила, що за час повномасштабної війни в рамках державної програми релокації бізнесу 800 підприємств перемістилися у безпечні регіони. З них більш ніж 600 поновили свою роботу.

Фото з відкритих джерел

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