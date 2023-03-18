В Киевскую область за время войны переехало почти 70 предприятий
В течение полномасштабной войны в Киевскую область перебазировалось 68 украинских предприятий из прифронтовых регионов. Такая практика спасает экономику и сохраняет рабочие места.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
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Бизнес переезжает под Киев
После начала полномасштабной войны часть украинских предприятий в регионах, охваченных боевыми действиями или оккупированных россиянами, переехала в Киевскую область.
Релокация промышленных структур проходит в рамках правительственной программы.
За время вторжения россии в Киевскую область перебазировалось 68 предприятий.
"За последние полгода это количество выросло в 4 раза", — отметили в Киевской ОВА.
Льготы для бизнеса
Киевская областная власть подчеркнула, что подобная практика способствует развитию экономики, сохранению рабочих мест и защите самих предприятий от разрушения.
Для бизнеса в нынешних условиях введен ряд льгот. Да, существует государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", по которой представители любого украинского бизнеса могут получить льготный кредит.
Напомним, в начале марта заместитель главы Министерства экономики Татьяна Бережная сообщила, что за время полномасштабной войны в рамках государственной программы релокации бизнеса 800 предприятий переместились в безопасные регионы. Из них более 600 возобновили свою работу.
Фото из открытых источников