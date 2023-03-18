В Киевскую область за время войны переехало почти 70 предприятий

Предприятия переезжают с востока и юга под Киев

В течение полномасштабной войны в Киевскую область перебазировалось 68 украинских предприятий из прифронтовых регионов. Такая практика спасает экономику и сохраняет рабочие места.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Бизнес переезжает под Киев

После начала полномасштабной войны часть украинских предприятий в регионах, охваченных боевыми действиями или оккупированных россиянами, переехала в Киевскую область.

Релокация промышленных структур проходит в рамках правительственной программы.

За время вторжения россии в Киевскую область перебазировалось 68 предприятий.

"За последние полгода это количество выросло в 4 раза", — отметили в Киевской ОВА.

Льготы для бизнеса

Киевская областная власть подчеркнула, что подобная практика способствует развитию экономики, сохранению рабочих мест и защите самих предприятий от разрушения.

Для бизнеса в нынешних условиях введен ряд льгот. Да, существует государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", по которой представители любого украинского бизнеса могут получить льготный кредит.

Напомним, в начале марта заместитель главы Министерства экономики Татьяна Бережная сообщила, что за время полномасштабной войны в рамках государственной программы релокации бизнеса 800 предприятий переместились в безопасные регионы. Из них более 600 возобновили свою работу.

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