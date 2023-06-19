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До київського парку завітав лось: фото та відео

19 червня 2023 11:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
До київського парку завітав лось: фото та відео
Лось у парку Партизанської слави. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві в парку Партизанської слави місцеві жителі помітили лося. Небайдужі люди звернулися до зоозахисників та ветеринарів. 

Про це повідомили у соцмережах.

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"В Києві помітили лося, який гуляв в Парку партизанської слави", — написали під відео.

На відео видно, як тварина гуляє парком, проте ходити їй важко, тому вона постійно лягала на газон футбольного поля. 

У Києві помітили лося, який гуляв у парку Партизанської слави. Фото та відео
Песик намагався погратися з твариною. Фото: соцмережі
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Лось відпочиває. Фото: uaportal
фото УНІАН / Надія Пришляк
Лось у Києві на футбольному полі. Фото: УНІАН / Надія Пришляк

Нагадаємо, раніше харків'янин знайшов свого собаку, який зник понад рік тому. Пес Рафаель майже рік прожив у Харківському міському притулку для бездомних тварин після того, як втік від господарів на початку повномасштабної війни. Але цього тижня його знайшли та він повернувся до себе додому.

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