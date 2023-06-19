До київського парку завітав лось: фото та відео
У Києві в парку Партизанської слави місцеві жителі помітили лося. Небайдужі люди звернулися до зоозахисників та ветеринарів.
Про це повідомили у соцмережах.
"В Києві помітили лося, який гуляв в Парку партизанської слави", — написали під відео.
На відео видно, як тварина гуляє парком, проте ходити їй важко, тому вона постійно лягала на газон футбольного поля.
Нагадаємо, раніше харків'янин знайшов свого собаку, який зник понад рік тому. Пес Рафаель майже рік прожив у Харківському міському притулку для бездомних тварин після того, як втік від господарів на початку повномасштабної війни. Але цього тижня його знайшли та він повернувся до себе додому.