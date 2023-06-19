В киевский парк посетил лось: фото и видео

Киевский парк посетил лось: фото и видео
В Киеве в парке Партизанской славы местные жители заметили лося. Неравнодушные люди обратились к зоозащитникам и ветеринарам.
Об этом сообщили в соцсетях.
"В Киеве заметили лося, гулявшего в Парке партизанской славы", — написали под видео.
На видео видно, как животное гуляет по парку, однако ходить ему тяжело, поэтому оно постоянно ложилось на газон футбольного поля.
Напомним, ранее харьковчанин нашел свою собаку, которая пропала более года назад. Пес Рафаэль почти год прожил в Харьковском городском приюте для бездомных животных, после того как скрылся от хозяев в начале полномасштабной войны. Но на этой неделе его нашли и он вернулся домой.