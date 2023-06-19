В киевский парк посетил лось: фото и видео

Лось в парке Партизанской славы. Фото: УНИАН

В Киеве в парке Партизанской славы местные жители заметили лося. Неравнодушные люди обратились к зоозащитникам и ветеринарам.

Об этом сообщили в соцсетях.

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"В Киеве заметили лося, гулявшего в Парке партизанской славы", — написали под видео.

На видео видно, как животное гуляет по парку, однако ходить ему тяжело, поэтому оно постоянно ложилось на газон футбольного поля.

Песик пытался поиграть с лосем. Фото: соцсети

Лось отдыхает. Фото: uaportal

Лось в Киеве на футбольном поле. Фото: УНИАН / Надежда Пришляк

Напомним, ранее харьковчанин нашел свою собаку, которая пропала более года назад. Пес Рафаэль почти год прожил в Харьковском городском приюте для бездомных животных, после того как скрылся от хозяев в начале полномасштабной войны. Но на этой неделе его нашли и он вернулся домой.