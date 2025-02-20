Двоє киян організували схему для чоловіків, які хотіли втекти за кордон

Працівники СБУ затримують організаторів схеми незаконного виїзду за кордон. Фото: КМП

Прокуратура повідомила про підозри двом киянам, які хотіли заробити на ухилянтах. Вони пропонували "допомогу" військовозобов'язаним чоловікам, які прагнули незаконно виїхати за кордон.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура в Telegram у четвер, 20 лютого.

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Двоє 27-річних мешканців Києва обіцяли за 15 тисяч доларів переправити чоловіка автобусом до Молдови. Для цього ухилянт мав спочатку доїхати з Києва до Вінниці. За "безпечну" подорож між містами фігуранти вимагали ще 500 доларів.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Вже у Вінниці чоловік мав сісти в автобус, який перевіз би його за кордон — спочатку у Молдову, а далі до країн ЄС. Під час останньої зустрічі організатори схеми попросили чоловіка покласти 15 тисяч доларів у банківську комірку.

Затримання організаторів схеми виїзду з України для ухилянтів. Фото: КМП

Чоловіків затримали. Їм повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Нагадаємо, жителя Волинської області судили за те, що він допомагав чоловікам незаконно виїжджати за кордон. До схеми залучили фіктивні документи про батьківство.

В Україні зараз не фіксують збільшення кількості охочих незаконно виїхати за кордон. Однак схеми викривають щодня, як і самих порушників.