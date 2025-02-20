Двоє киян організували схему для чоловіків, які хотіли втекти за кордон

До Молдови за 15 тис. дол. — у Києві викрили схему для ухилянтів
Прокуратура повідомила про підозри двом киянам, які хотіли заробити на ухилянтах. Вони пропонували "допомогу" військовозобов'язаним чоловікам, які прагнули незаконно виїхати за кордон.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура в Telegram у четвер, 20 лютого.
Викрили організаторів схеми для ухилянтів
Двоє 27-річних мешканців Києва обіцяли за 15 тисяч доларів переправити чоловіка автобусом до Молдови. Для цього ухилянт мав спочатку доїхати з Києва до Вінниці. За "безпечну" подорож між містами фігуранти вимагали ще 500 доларів.
Вже у Вінниці чоловік мав сісти в автобус, який перевіз би його за кордон — спочатку у Молдову, а далі до країн ЄС. Під час останньої зустрічі організатори схеми попросили чоловіка покласти 15 тисяч доларів у банківську комірку.
Чоловіків затримали. Їм повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.
Нагадаємо, жителя Волинської області судили за те, що він допомагав чоловікам незаконно виїжджати за кордон. До схеми залучили фіктивні документи про батьківство.
В Україні зараз не фіксують збільшення кількості охочих незаконно виїхати за кордон. Однак схеми викривають щодня, як і самих порушників.
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