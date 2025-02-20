Двое киевлян организовали схему для мужчин, которые хотели сбежать за границу

Работники СБУ задерживают организаторов схемы незаконного выезда за границу. Фото: КГП

Прокуратура сообщила о подозрениях двум киевлянам, которые хотели заработать на уклонистах. Они предлагали "помощь" военнообязанным мужчинам, которые стремились незаконно выехать за границу.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram в четверг, 20 февраля.

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Двое 27-летних жителей Киева обещали за 15 тысяч долларов переправить мужчину автобусом в Молдову. Для этого уклонист должен был сначала доехать из Киева в Винницу. За "безопасное" путешествие между городами фигуранты требовали еще 500 долларов.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Уже в Виннице мужчина должен был сесть в автобус, который перевез бы его за границу — сначала в Молдову, а дальше в страны ЕС. Во время последней встречи организаторы схемы попросили мужчину положить 15 тысяч долларов в банковскую ячейку.

Задержание организаторов схемы выезда из Украины для уклонистов. Фото: КМП

Мужчин задержали. Им сообщили о подозрении и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Напомним, жителя Волынской области судили за то, что он помогал мужчинам незаконно выезжать за границу. К схеме привлекли фиктивные документы об отцовстве.

В Украине сейчас не фиксируют увеличения количества желающих незаконно выехать за границу. Однако схемы разоблачают ежедневно, как и самих нарушителей.