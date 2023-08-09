До уваги водіїв: у Дарницькому районі столиці облаштували нову транспортну розвʼязку
У Києві на Дарниці дорожники облаштували кільцеву транспортну розв’язку на вулиці Тепловозній. У звʼязку з цим змінилась схема руху на цій частині дороги.
Про це повідомляє Дарницька райдержадміністрація в місті Києві.
Що вдалось зробити
Наразі на об’єкті укладено асфальтобетонне дорожнє покриття, завдяки цьому рух автомобілів вже здійснюється по колу. Також облаштовані тротуари, встановлено зупинки громадського транспорту, нанесено горизонтальну розмітку та проведені роботи з благоустрою.
"Усе це у комплексі дозволяє зменшити кількість конфліктних точок на перехресті та час його перетину. Перехрестя з круговим рухом знижують кількість зіткнень зі смертельними випадками на 90%", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочали роботу над реформуванням галузі міжнародних пасажирських перевезень. У цьому напрямку в першу чергу кипить робота над упорядкуванням переліку міжнародних автобусних маршрутів.