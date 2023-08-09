До уваги водіїв: у Дарницькому районі столиці облаштували нову транспортну розвʼязку

У Дарницькому районі столиці облаштували нову транспортну розвʼязку. Фото: соцмережі

У Києві на Дарниці дорожники облаштували кільцеву транспортну розв’язку на вулиці Тепловозній. У звʼязку з цим змінилась схема руху на цій частині дороги.

Про це повідомляє Дарницька райдержадміністрація в місті Києві.

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Що вдалось зробити

Наразі на об’єкті укладено асфальтобетонне дорожнє покриття, завдяки цьому рух автомобілів вже здійснюється по колу. Також облаштовані тротуари, встановлено зупинки громадського транспорту, нанесено горизонтальну розмітку та проведені роботи з благоустрою.

"Усе це у комплексі дозволяє зменшити кількість конфліктних точок на перехресті та час його перетину. Перехрестя з круговим рухом знижують кількість зіткнень зі смертельними випадками на 90%", — йдеться в повідомленні.

У Дарницькому районі столиці облаштували нову транспортну розвʼязку. Фото: соцмережі

У Дарницькому районі столиці облаштували нову транспортну розвʼязку. Фото: соцмережі

У Дарницькому районі столиці облаштували нову транспортну розвʼязку. Фото: соцмережі

У Дарницькому районі столиці облаштували нову транспортну розвʼязку. Фото: соцмережі

У Дарницькому районі столиці облаштували нову транспортну розвʼязку. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочали роботу над реформуванням галузі міжнародних пасажирських перевезень. У цьому напрямку в першу чергу кипить робота над упорядкуванням переліку міжнародних автобусних маршрутів.