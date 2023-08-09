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К сведению водителей: в Дарницком районе столицы обустроили новую транспортную развязку

9 августа 2023 14:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
К сведению водителей: в Дарницком районе столицы обустроили новую транспортную развязку
В Дарницком районе столицы обустроили новую транспортную развязку. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве на Дарнице дорожники обустроили кольцевую транспортную развязку на улице Тепловозной. В этой связи изменилась схема движения на этой части дороги.

Об этом сообщает Дарницкая райгосадминистрация в городе Киеве.

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Что удалось сделать

В настоящее время на объекте заключено асфальтобетонное дорожное покрытие, благодаря этому движение автомобилей уже осуществляется по кругу. Также обустроены тротуары, установлены остановки общественного транспорта, нанесена горизонтальная разметка и проведены работы по благоустройству.

"Все это в комплексе позволяет уменьшить количество конфликтных точек на перекрестке и время его пересечения. Перекрестки с круговым движением снижают количество столкновений со смертельным исходом на 90%", — говорится в сообщении.

 

В Дарницком районе столицы обустроили новую транспортную развязку. Фото: соцсети
В Дарницком районе столицы обустроили новую транспортную развязку. Фото: соцсети
В Дарницком районе столицы обустроили новую транспортную развязку. Фото: соцсети
В Дарницком районе столицы обустроили новую транспортную развязку. Фото: соцсети
В Дарницком районе столицы обустроили новую транспортную развязку. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры приступили к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок . В этом направлении в первую очередь кипит работа над составлением перечня международных автобусных маршрутов.

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