К сведению водителей: в Дарницком районе столицы обустроили новую транспортную развязку
В Киеве на Дарнице дорожники обустроили кольцевую транспортную развязку на улице Тепловозной. В этой связи изменилась схема движения на этой части дороги.
Об этом сообщает Дарницкая райгосадминистрация в городе Киеве.
Что удалось сделать
В настоящее время на объекте заключено асфальтобетонное дорожное покрытие, благодаря этому движение автомобилей уже осуществляется по кругу. Также обустроены тротуары, установлены остановки общественного транспорта, нанесена горизонтальная разметка и проведены работы по благоустройству.
"Все это в комплексе позволяет уменьшить количество конфликтных точек на перекрестке и время его пересечения. Перекрестки с круговым движением снижают количество столкновений со смертельным исходом на 90%", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры приступили к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок . В этом направлении в первую очередь кипит работа над составлением перечня международных автобусных маршрутов.