Добропарк: як доїхати, ціни, послуги

Добропарк: що зникло через війну, хто має пільги та нові послуги на літо
Добропарк на Київщині вже кілька років, як став одним із найпопулярніших місць відпочинку, зокрема для киян. Минулого року парк майже не функціонував через окупацію, а цьогоріч у день відкриття зібрав аншлаг — понад 25 000 відвідувачів на день.
Та велике скупчення людей, хоч і на великій території, спричинило дискомфорт — водіям не вистачало паркомісць, а відвідувачам — свободи, бо на фото, окрім них опинилися не лише тюльпани, а ще кілька десятків людей.
Кореспондентка Новини.LIVE відвідала Добропарк, аби дізнатися, чим дивують відвідувачів, які послуги пропонують та як вирішуватимуть питання комфорту для гостей.
Відкриття після окупації
Добропарк розташований біля села Мотижин на Київщині, яке на початку повномасштабної війни опинилося в окупації. Внаслідок бойових дій частина парку була пошкоджена — дерева посікло від куль, згоріла половина з колекції сакур, знищено центральний будинок, від гусениць танків пошкоджена третина лавандового поля.
В травні 2022 року парк відкрили для відвідувачів, але показували те, що залишилося. Вже восени Голандія подарувала в Добропарк 350 тисяч цибулин тюльпанів, і це стало поштовхом до масштабного відновлення.
"Один голландський фермер зробив нам тюльпановий мікс, на своє бачення, і ми дали йому назву "Українська мужність" у зв'язку з подіями. Він не синьо-жовтий, але дуже гарний, кремово-рожевий", — розповіла нам директорка парку Вікторія Рижкова.
У березні 2023 року адміністрація парку анонсувала грандіозне відкриття. Воно відбулося наприкінці квітня, і Добропарк зібрав аншлаг — 25 000 відвідувачів за день. Відтоді щовихідних на територію проходять понад 10 000 людей, не менше.
Що подивитися: послуги та ціни
Доїхати в Добропарк зручно від станції метро Житомирська. Є прямі маршрутки або ж можна скористатися маршрутками до с. Мотижин і пройтися полем 10 хвилин. Найпопулярніші сезони — це цвітіння тюльпанів, яке відбувається зараз, та лаванди — розпочнеться з 15 червня.
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Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
-
Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
-
Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
"Ми дивуємо всім. Відновили повністю дендроколекцію. Цього року понад 3 млн тюльпанів, 136 сортів, сім квіткових локацій. Унікальні сорти висаджують як монокультуру. З'явилася нова алея сакур і три нові лавандові поля", — розповіла директорка.
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Лаванда. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
-
Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
-
Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Окрім того, у парку є кілька фуд-зон, площа для івентів, де можна святкувати весілля, корпоративи, дні народження. Для дітей функціонує зона активностей — карусель, батути, гойдалки.
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Є кілька цікавих опцій. Наприклад — купити тюльпани прямо з поля. Це може бути або букет, або квіти з цибулькою, щоб висадити вдома. Крамничка з квітами на території ніколи не буває без черг, адже ціни приємні — від 10 грн за одну квітку.
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Відкрилися для бронювання і будиночки на території парку. Там можна залишитися ночувати, аби зустрічати світанки в тюльпановому полі. Адміністрація обіцяє вид на озеро, яке насправді ще перебуває на стадії відновлення. Але на літній сезон обіцяють — відкриють басейни та озеро для купання. І це буде одна з найяскравіших опцій для відвідувачів.
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Вхід на територію коштує 200 грн для дорослих та 100 грн для дітей і пільгових категорій. Для ЗСУ, військових та переселенців — безкоштовно.
"Ми співпрацюємо з військовим госпіталем, возимо на вихідних автобуси діток з Київської області, які постраждали під час окупації. Ми наймаємо художників, спортсменів, які з ними займаються, проводять різні активності", — додала директорка.
Що врахувати для комфорту
З красою тюльпанових та лавандових полів не посперечаєшся, але часто мрія про красиву фотосесію закінчується розчаруванням, адже на території парку людей може бути так само багато, як і квітів.
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Для цього варто розраховувати час. Адміністрація радить приїздити у будні дні і в непопулярний час — з 09:00 до 11:00 або ж ввечері. Окрім того, є опція корпоративної зйомки з 06:00 до 09:00, коли ви можете забронювати собі ціле поле.
Важлива річ, яку треба врахувати, — паркомісце. Їх біля центрального входу всього 500, а це замало для 10 000 відвідувачів на вихідних. Тому якщо для вас не принципово, краще їхати на відпочинок громадським транспортом, аби не псувати настрій водію, який шукатиме паркомісце ніби голку в копиці сіна.
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Та на питання журналістів, чи будуть в Добропарку вирішувати проблему з паркуванням, нам відповіли — обов'язково. До того ж оперативно. Обіцяють, що вже найближчими вихідними власники автівок будуть приємно здивовані.
"Хочемо підготувати три великі поля парковки — це звичайне покошене поле з розмітками, заїздом та виїздом. Тому сподіваємося, що не буде неприємних ситуацій", — підсумувала директорка.