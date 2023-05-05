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Добропарк: що зникло через війну, хто має пільги та нові послуги на літо

5 травня 2023 08:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Добропарк: як доїхати, ціни, послуги
Добропарк на Київщині. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Добропарк на Київщині вже кілька років, як став одним із найпопулярніших місць відпочинку, зокрема для киян. Минулого року парк майже не функціонував через окупацію, а цьогоріч у день відкриття зібрав аншлаг — понад 25 000 відвідувачів на день.

Та велике скупчення людей, хоч і на великій території, спричинило дискомфорт — водіям не вистачало паркомісць, а відвідувачам — свободи, бо на фото, окрім них опинилися не лише тюльпани, а ще кілька десятків людей. 

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Кореспондентка Новини.LIVE відвідала Добропарк, аби дізнатися, чим дивують відвідувачів, які послуги пропонують та як вирішуватимуть питання комфорту для гостей. 

Сезон тюльпанів в Добропарку
Сезон тюльпанів у Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Відкриття після окупації 

Добропарк розташований біля села Мотижин на Київщині, яке на початку повномасштабної війни опинилося в окупації. Внаслідок бойових дій частина парку була пошкоджена — дерева посікло від куль, згоріла половина з колекції сакур, знищено центральний будинок, від гусениць танків пошкоджена третина лавандового поля. 

В травні 2022 року парк відкрили для відвідувачів, але показували те, що залишилося. Вже восени Голандія подарувала в Добропарк 350 тисяч цибулин тюльпанів, і це стало поштовхом до масштабного відновлення. 

добропарк
Добропарк, 2022 рік. В згорілих вазонах пророслі тюльпани. Фото: Facebook/Добропарк 

"Один голландський фермер зробив нам тюльпановий мікс, на своє бачення, і ми дали йому назву "Українська мужність" у зв'язку з подіями. Він не синьо-жовтий, але дуже гарний, кремово-рожевий", — розповіла нам директорка парку Вікторія Рижкова. 

Вікторія Рижкова
Вікторія Рижкова. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

У березні 2023 року адміністрація парку анонсувала грандіозне відкриття. Воно відбулося наприкінці квітня, і Добропарк зібрав аншлаг — 25 000 відвідувачів за день. Відтоді щовихідних на територію проходять понад 10 000 людей, не менше. 

Що подивитися: послуги та ціни 

Доїхати в Добропарк зручно від станції метро Житомирська. Є прямі маршрутки або ж можна скористатися маршрутками до с. Мотижин і пройтися полем 10 хвилин. Найпопулярніші сезони — це цвітіння тюльпанів, яке відбувається зараз, та лаванди — розпочнеться з  15 червня. 

  • Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Сезон тюльпанів в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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"Ми дивуємо всім. Відновили повністю дендроколекцію. Цього року понад 3 млн тюльпанів, 136 сортів, сім квіткових локацій. Унікальні сорти висаджують як монокультуру. З'явилася нова алея сакур і три нові лавандові поля", — розповіла директорка. 

  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Лаванда. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Окрім того, у парку є кілька фуд-зон, площа для івентів, де можна святкувати весілля, корпоративи, дні народження. Для дітей функціонує зона активностей — карусель, батути, гойдалки. 

  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Є кілька цікавих опцій. Наприклад — купити тюльпани прямо з поля. Це може бути або букет, або квіти з цибулькою, щоб висадити вдома. Крамничка з квітами на території ніколи не буває без черг, адже ціни приємні — від 10 грн за одну квітку. 

  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Відкрилися для бронювання і будиночки на території парку. Там можна залишитися ночувати, аби зустрічати світанки в тюльпановому полі. Адміністрація обіцяє вид на озеро, яке насправді ще перебуває на стадії відновлення. Але на літній сезон обіцяють — відкриють басейни та озеро для купання. І це буде одна з найяскравіших опцій для відвідувачів.

  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Вхід на територію коштує 200 грн для дорослих та 100 грн для дітей і пільгових категорій. Для ЗСУ, військових та переселенців — безкоштовно.

Добропарк тюльпани 2023
Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Ми співпрацюємо з військовим госпіталем, возимо на вихідних автобуси діток з Київської області, які постраждали під час окупації. Ми наймаємо художників, спортсменів, які з ними займаються, проводять різні активності", — додала директорка. 

Що врахувати для комфорту 

З красою тюльпанових та лавандових полів не посперечаєшся, але часто мрія про красиву фотосесію закінчується розчаруванням, адже на території парку людей може бути так само багато, як і квітів.

  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Для цього варто розраховувати час. Адміністрація радить приїздити у будні дні і в непопулярний час — з 09:00 до 11:00 або ж ввечері. Окрім того, є опція корпоративної зйомки з 06:00 до 09:00, коли ви можете забронювати собі ціле поле. 

Важлива річ, яку треба врахувати, — паркомісце. Їх біля центрального входу всього 500, а це замало для 10 000 відвідувачів на вихідних. Тому якщо для вас не принципово, краще їхати на відпочинок громадським транспортом, аби не псувати настрій водію, який шукатиме паркомісце ніби голку в копиці сіна. 

  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Та на питання журналістів, чи будуть в Добропарку вирішувати проблему з паркуванням, нам відповіли — обов'язково. До того ж оперативно. Обіцяють, що вже найближчими вихідними власники автівок будуть приємно здивовані. 

"Хочемо підготувати три великі поля парковки — це звичайне покошене поле з розмітками, заїздом та виїздом. Тому сподіваємося, що не буде неприємних ситуацій", — підсумувала директорка.

 

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