Добропарк: как доехать, цены, услуги

Добропарк в Киевской области. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Добропарк на Киевщине уже несколько лет стал одним из самых популярных мест отдыха, в частности, для киевлян. В прошлом году парк почти не функционировал из-за оккупации, а в этом году в день открытия собрал аншлаг — более 25 000 посетителей в день.

Но большое скопление людей, хоть и на большой территории, привело к дискомфорту — водителям не хватало паркомест, а посетителям — свободы, потому что на фото, кроме них, оказались не только тюльпаны, а еще несколько десятков человек.

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Корреспондент Новини.LIVE посетила Добропарк, чтобы узнать, чем удивляют посетителей, какие услуги предлагают и как будут решать вопросы комфорта для гостей.

Сезон тюльпанов в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Открытие после оккупации

Добропарк расположен возле села Мотыжин Киевской области, которое в начале полномасштабной войны оказалось в оккупации. В результате боевых действий часть парка была повреждена — деревья порубили от пуль, сгорела половина из коллекции сакур, уничтожено центральное здание, от гусениц танков повреждена треть лавандового поля.

В мае 2022 года парк был открыт для посетителей, но показывали то, что осталось. Осенью Голландия подарила в Добропарк 350 тысяч луковиц тюльпанов, и это стало толчком к масштабному восстановлению.

Добропарк, 2022 год. В сгоревших вазонах проросли тюльпаны. Фото: Facebook/Добропарк

"Один голландец, фермер, сделал нам тюльпановый микс, по своему видению, и мы дали ему название "Украинское мужество" в связи с событиями. Он не сине-желтый, но очень красивый, кремово-розовый", — рассказала нам директор парка Виктория Рыжкова.

Виктория Рыжкова. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

В марте 2023 году администрация парка анонсировала грандиозное открытие. Оно состоялось в конце апреля, и Добропарк собрал аншлаг — 25 000 посетителей в день. С тех пор каждые выходные на территорию проходят более 10 000 человек, не меньше.

Что посмотреть: услуги и цены

Доехать в Добропарк удобно от станции метро "Житомирская". Есть прямые маршрутки, или можно воспользоваться маршрутками до с. Мотыжин и пройтись полем 10 мин. Самые популярные сезоны — это происходящее цветение тюльпанов и лаванды — начнется с 15 июня.

Сезон тюльпанов в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Сезон тюльпанов в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Сезон тюльпанов в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Сезон тюльпанов в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Сезон тюльпанов в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Сезон тюльпанов в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Сезон тюльпанов в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 7

"Мы удивляем всем. Восстановили полностью дендро коллекцию. В этом году более 3 млн тюльпанов, 136 сортов, семь цветочных локаций. Уникальные сорта высаживают как монокультуру. Появилась новая аллея сакур и три новых лавандовых поля", — рассказала директор.

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Лаванда. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 12

Кроме того, в парке есть несколько фуд-зон, площадь для ивентов, где можно праздновать свадьбы, корпоративы, дни рождения. Для детей функционирует зона активностей — карусель, батуты, качели.

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 4

Есть несколько интересных опций. Например — купить тюльпаны прямо с поля. Это может быть либо букет, либо цветы с лучком, чтобы посадить дома. Магазин с цветами на территории никогда не бывает без очередей, ведь цены приятные — от 10 грн за один цветок.

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 2

Открылись для бронирования и домики на территории парка. Там можно остаться ночевать, чтобы встречать рассветы в тюльпановом поле. Администрация обещает вид на озеро, которое действительно находится на стадии восстановления. Но на летний сезон обещают откроют бассейны и озеро для купания. И это будет одна из самых ярких опций для посетителей.

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 2

Вход на территорию стоит 200 грн для взрослых и 100 грн для детей и льготных категорий. Для ВСУ, военных и переселенцев — бесплатно.

"Мы сотрудничаем с военным госпиталем, возим на выходных автобусы пострадавших во время оккупации детей из Киевской области. Мы нанимаем художников, спортсменов, которые с ними занимаются, проводят активности разные", — добавила директор.

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Что учесть для комфорта

С красотой тюльпановых и лавандовых полей не поспоришь, но часто мечта о красивой фотосессии заканчивается разочарованием, ведь на территории парка людей может быть так же много, как и цветов.

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 4

Для этого следует рассчитывать время. Администрация советует приезжать в будние дни и в непопулярное время — с 09:00 до 11:00 или вечером. Кроме того, есть опция корпоративной съемки с 06:00 до 09:00, когда вы можете забронировать себе целое поле.

Важная вещь, которую нужно учесть — паркоместо. Их у центрального входа всего 500, а это маловато для 10 000 посетителей на выходных. Поэтому если вам не важно, лучше ехать на отдых общественным транспортом, чтобы не портить настроение водителя, который будет искать паркоместо как иглу в стоге сена.

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 3

Но на вопрос журналистов, будут ли решать проблему с парковкой в Добропарке, нам ответили — обязательно. К тому же оперативно. Обещают, что уже в ближайшие выходные владельцы автомобилей будут приятно удивлены.

"Хотим подготовить три больших поля парковки — это обычное покошенное поле с разметками, заездом и выездом. Поэтому надеемся, что не будет неприятных ситуаций" , — подытожила директор.