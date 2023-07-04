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Додатковий поїзд Київ — Львів курсуватиме за маршрутом і далі

4 липня 2023 14:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Додатковий поїзд Київ — Львів курсуватиме за маршрутом і далі
Потяг Укрзалізниці. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Починаючи з 7 липня і до 17 числа, додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься зі столиці о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. Також у ці дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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В установі зазначили, що сам поїзд сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

А саме з:

  • кондиціонуванням,
  • відеонаглядом,
  • вакуумними туалетами,с
  • повивальними столиками у вбиральнях.

Для дніпрян та харківʼян — легка пересадка

"Для пасажирів з Дніпра узгоджено легку пересадку на цей рейс з поїздів №79 Дніпро — Київ, №38 Запоріжжя — Київ. Для пасажирів з Харкова — пересадка з поїзда №63 Харків — Київ протягом 1,5 годин. Так само в зворотному напрямку: здійснити пересадку зі львівського поїзда №192/191 можна на поїзди №64 Київ Харків та №80 Київ Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з Київської залізниці стягнули понад 10 млн грн за шкоду довкіллю. Регіональна філія "Південно-західна залізниця" порушила вимоги природоохоронного законодавства.

Додамо, Укрзалізниця успішно виконала серію маршрутів із жіночими купе, покликаних посилити комфорт та безпеку жінок під час подорожей. Стартові пункти включали такі міста, як Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня та Трускавець, де цю ініціативу було з гарячим схваленням прийнято.

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