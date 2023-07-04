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Дополнительный поезд Киев-Львов будет курсировать по маршруту и дальше

4 июля 2023 14:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Дополнительный поезд Киев-Львов будет курсировать по маршруту и дальше
Поезд Укрзализныци. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Начиная с 7 июля и до 17 числа дополнительный поезд №191/192 Киев-Львов будет отправляться из столицы в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. Также в эти даты из Львова поезд будет выезжать в 14.37 и прибывать в столицу в 22.27.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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В учреждении отметили, что сам поезд сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода.

А именно из:

  • кондиционированием,
  • видеонаблюдением,
  • вакуумными туалетами, с
  • повивальными столиками в туалетах.

Для днепрян и харьковчан – легкая пересадка

"Для пассажиров из Днепра согласована легкая пересадка на этот рейс из поездов №79 Днепр — Киев, №38 Запорожье — Киев. Для пассажиров из Харькова — пересадка из поезда №63 Харьков — Киев в течение 1,5 часов. Также в обратном направлении: осуществить пересадку из львовского поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев Харьков и №80 Киев Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что с Киевской железной дороги взыскали более 10 млн грн за ущерб окружающей среде. Региональный филиал "Юго-западная железная дорога" нарушил требования природоохранного законодательства.

Добавим, Укрзализныця успешно выполнила серию маршрутов с женскими купе, призванных усилить комфорт и безопасность женщин во время путешествий. Стартовые пункты включали такие города, как Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня и Трускавец, где эта инициатива была с горячим одобрением принята.

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