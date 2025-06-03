У Києві посадовець допоміг ухилитися від мобілізації

Правоохоронці під час викриття злочину. Ілюстративне фото: Поліція Києва/Telegram

У Києві, правоохоронці викрили посадовця Голосіївської районної державної адміністрації (РДА), який допоміг призовнику ухилитися від мобілізації. Відтак, він видав фейкову медичну довідку про нібито невиліковну хворобу його дружини, яка потребує догляду.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у Telegram у вівторок, 3 червня.

Реклама

Читайте також:

Правоохоронці під час викриття злочину. Фото: Поліція Києва/Telegram

У Києві посадовець РДА допоміг ухилитися від мобілізації — деталі

Отже, правоохоронці викрили посадовця Голосіївської РДА, який за 12 000 доларів допоміг призовнику отримати відстрочку від мобілізації на підставі уявної "тяжкої" хвороби його дружини.

За даними поліції, чиновник продав киянину фіктивний акт про встановлення факту здійснення ним постійного нагляду за дружиною, яка нібито має невиліковну хворобу. Такий діагноз жінки відкрив чоловіку шлях до законного перетину державного кордону під час дії воєнного стану.

Зазначається, що ця корупційна схема може обернутися посадовцю дев’ятьма роками ув’язнення.

Правоохоронці під час викриття злочину. Фото: Поліція Києва/Telegram

Нагадаємо, у травні слідчі Деснянського управління поліції Києва спільно із працівниками ГУ СБУ у м. Києві викрили та задокументували незаконну діяльність 40-річного киянина, який організував схему по отриманню призовниками відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Наразі, правоохоронці викрили спільника зловмисника — 57-річного посадовця Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

Встановлено, що чиновник допоміг спільнику організувати видачу неправдивого медичного документа для їхнього "клієнта" — 28-річного киянина, згідно з яким дружина "замовника" нібито мала невиліковне захворювання та потребувала постійного нагляду. Такий діагноз дружини дав чоловікові відстрочку від мобілізації та відкрив шлях до законного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану.

Загалом, за незаконну надану послугу, ділки отримали 12 000 доларів від замовника.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення Поліції Києва/Facebook

Раніше ми інформували, що у Черкаській області в ТЦК діяла злочинна схема бронювання від мобілізації.

Також ми писали, що у Чернігові судили військовослужбовця, який представлявся працівником ТЦК та СП.