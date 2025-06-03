В Киеве чиновник помог уклониться от мобилизации

Правоохранители во время разоблачения преступления. Иллюстративное фото: Полиция Киева/Telegram

В Киеве, правоохранители разоблачили чиновника Голосеевской районной государственной администрации (РГА), который помог призывнику уклониться от мобилизации. Он выдал фейковую медицинскую справку о якобы неизлечимой болезни его жены, которая нуждается в уходе.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в Telegram во вторник, 3 июня.

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Правоохранители во время разоблачения преступления. Фото: Полиция Киева/Telegram

В Киеве чиновник РГА помог уклониться от мобилизации — детали

Итак, правоохранители разоблачили чиновника Голосеевской РГА, который за 12 000 долларов помог призывнику получить отсрочку от мобилизации на основании мнимой "тяжелой" болезни его жены.

По данным полиции, чиновник продал киевлянину фиктивный акт об установлении факта осуществления им постоянного надзора за женой, которая якобы имеет неизлечимую болезнь. Такой диагноз женщины открыл мужчине путь к законному пересечению государственной границы во время действия военного положения.

Отмечается, что эта коррупционная схема может обернуться чиновнику девятью годами заключения.

Правоохранители во время разоблачения преступления. Фото: Полиция Киева/Telegram

Напомним, в мае следователи Деснянского управления полиции Киева совместно с работниками ГУ СБУ в г. Киеве разоблачили и задокументировали незаконную деятельность 40-летнего киевлянина, который организовал схему по получению призывниками отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Сейчас правоохранители разоблачили сообщника злоумышленника — 57-летнего чиновника Голосеевской районной в г. Киеве государственной администрации.

Установлено, что чиновник помог сообщнику организовать выдачу ложного медицинского документа для их "клиента" — 28-летнего киевлянина, согласно которому жена "заказчика" якобы имела неизлечимое заболевание и нуждалась в постоянном наблюдении. Такой диагноз жены дал мужчине отсрочку от мобилизации и открыл путь к законному пересечению государственной границы Украины во время действия военного положения.

В общем, за незаконную оказанную услугу, дельцы получили 12 000 долларов от заказчика.

Следователи сообщили чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, содействие их совершению устранением препятствий, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения Полиции Киева/Facebook

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