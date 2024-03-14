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Допомога ВПО — у Києві створять платформу для підтримки переселенців

14 березня 2024 12:22
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Києві організовують платформу для допомоги ВПО — Кличко повідомив деталі
Мер Києва Віталій Кличко на нараді. Фото: kyiv.klichko.org
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Мер Києва Віталій Кличко запропонував створити київську платформу для надання допомоги внутрішнім переселенцям, які прибули до Києва з тимчасово окупованих територій та міст, де тривають активні бойові дії. Ця платформа, зокрема, стане майданчиком для координації зусиль з надання гуманітарної допомоги ВПО.

Про це повідомляє пресслужба очільника Києва.

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"Війна, яку розв’язала Росія, змусила мільйони українців залишити свої домівки й переїхати в інші міста країни, зокрема, до Києва. Із зареєстрованих з 24 лютого 2022 року у столиці сьогодні мешкають понад 210 тисяч переселенців. Із них майже 46 тисяч дітей. А з 2014 року — 410 тисяч внутрішньо переміщених осіб", — сказав Кличко.

Мер столиці заявив, що на рівні держави ще не вирішені всі необхідні питання забезпечення потреб та прав внутрішньо переміщених осіб. Проте Київ постійно здійснює заходи для забезпечення комфортного проживання та легшої адаптації переселенців на новому місці, забезпечуючи їх усіма необхідними сервісами, які мають місцеві жителі.

Місто допомагає їм знаходити роботу, надає медичну та соціальну допомогу, турбується про навчання дітей у школах та дитячих садках. Крім того, для певних категорій переселенців місто надає безкоштовне тимчасове проживання у квартирах.

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Віталій Кличко на нараді. Фото: kyiv.klichko.org

"Ця платформа стане майданчиком для обміну інформацією про потреби та можливості міст, для координації зусиль з надання гуманітарної допомоги переселенцям, для підтримки зв’язків між ВПО та їхніми містами", — наголосив Кличко.

У Київській платформі сприяння ВПО беруть участь 25 представників громад, зокрема Луганської, Херсонської, Сумської, Донецької, Запорізької областей.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Львові облаштували інтеграційний хаб "Твоя опора" для внутрішньо переміщених осіб, у якому фахівці допомагають переселенцям інтегруватися у громаду. Оснащення простору реалізується завдяки допомозі міжнародної гуманітарної організації CORE та підтримки American Red Cross.

Ми також писали, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перебувають у районах бойових дій та отримують пенсію, мають можливість одержати додаткову фінансову підтримку від ООН. Відомо, за яких умов пенсіонерам доступна така допомога.

Віталій Кличко
КМДА
переселенці
ВПО
допомога
соціальна допомога

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