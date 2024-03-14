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Помощь ВПЛ — в Киеве создадут платформу для поддержки переселенцев

14 марта 2024 12:22
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Киеве организуют платформу для помощи ВПЛ — Кличко сообщил детали
Мэр Киева Виталий Кличко на совещании. Фото: kyiv.klichko.org
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Мэр Киева Виталий Кличко предложил создать киевскую платформу для оказания помощи внутренним переселенцам , прибывшим в Киев с временно оккупированных территорий и городов, где продолжаются активные боевые действия. Эта платформа, в частности, станет площадкой для координации усилий по оказанию гуманитарной помощи ВПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба главы Киева.

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"Война, которую развязала Россия, заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и переехать в другие города страны, в частности, в Киев. Из зарегистрированных с 24 февраля 2022 года в столице сегодня проживает более 210 тысяч переселенцев. Из них почти 46 тысяч детей. А с 2014 года — 410 тысяч внутренне перемещенных лиц", — сказал Кличко.

Мэр столицы заявил, что на уровне государства еще не решены все необходимые вопросы обеспечения потребностей и прав внутри перемещенных лиц. Однако Киев постоянно принимает меры по обеспечению комфортного проживания и более легкой адаптации переселенцев на новом месте, обеспечивая их всеми необходимыми сервисами, которые имеют местные жители.

Город помогает им находить работу, оказывает медицинскую и социальную помощь, заботится об обучении детей в школах и детских садах. Кроме того, для определенных категорий переселенцев город предоставляет бесплатное проживание в квартирах.

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Виталий Кличко на совещании. Фото: kyiv.klichko.org

"Эта платформа станет площадкой для обмена информацией о потребностях и возможностях городов, для координации усилий по оказанию гуманитарной помощи переселенцам, для поддержания связей между ВПЛ и их городами", — подчеркнул Кличко.

В Киевской платформе содействия ВПЛ принимают участие 25 представителей общин, в том числе Луганской, Херсонской, Сумской, Донецкой, Запорожской областей.

Что еще нужно знать

Напомним, во Львове обустроили интеграционный хаб "Твоя опора" для внутренне перемещенных лиц, где специалисты помогают переселенцам интегрироваться в общину. Оснащение пространства осуществляется благодаря помощи международной гуманитарной организации CORE и поддержки American Red Cross.

Мы также писали, что внутренне перемещенные лица, находящиеся в районах боевых действий и получающие пенсию, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку от ООН. Известно, при каких условиях пенсионерам доступна такая помощь.

Виталий Кличко
КГГА
переселенцы
ВПЛ
помощь
социальная помощь

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