Прогноз погоди в Києві на завтра, 18 травня, — дощі не відступлять

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 18 травня, погода у Києві та області буде дощовою та прохолодною. Крім того, в регіоні очікується вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Києві 18 травня

Синоптики розповіли, що 18 травня у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Також місцями буде невеликий дощ та західний вітер з поривами 7-12 м/с.

Прогноз погоди у Києві 18 травня. Фото: скриншот

Температура повітря в області коливатиметься в межах +4...+9 °C, а вдень підніметься до +12...+17 °C.

Водночас у Києві вдень очікується +6...+8 °C, але вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько +15 °C.

Скриншот допису Гідрометцентру

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 травня. За їхніми даними, в деяких регіонах буде відчутне літнє тепло.

Крім того, сьогодні метеозалежні можуть відчувати погіршення самопочуття. На Сонці були небезпечні спалахи.