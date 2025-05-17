Прогноз погоды в Киеве на завтра, 18 мая, — дожди не отступят

Дожди не отступят — чем удивит погода в Киеве завтра
В воскресенье, 18 мая, погода в Киеве и области будет дождливой и прохладной. Кроме того, в регионе ожидается ветер.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 18 мая
Синоптики рассказали, что 18 мая в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Также местами будет небольшой дождь и западный ветер с порывами 7-12 м/с.
Температура воздуха в области будет колебаться в пределах +4...+9 °C, а днем поднимется до +12...+17 °C.
В то же время в Киеве днем ожидается +6...+8 °C, но днем столбики термометров будут показывать около +15 °C.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на 17 мая. По их данным, в некоторых регионах будет ощутимое летнее тепло.
Кроме того, сегодня метеозависимые могут чувствовать ухудшение самочувствия. На Солнце были опасные вспышки.
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