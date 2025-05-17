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Дожди не отступят — чем удивит погода в Киеве завтра

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Дата публикации 17 мая 2025 15:23
Прогноз погоды в Киеве на завтра, 18 мая, — дожди не отступят
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 18 мая, погода в Киеве и области будет дождливой и прохладной. Кроме того, в регионе ожидается ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 18 мая

Синоптики рассказали, что 18 мая в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Также местами будет небольшой дождь и западный ветер с порывами 7-12 м/с.

Погода в Києві 18 травня
Прогноз погоды в Киеве 18 мая. Фото: скриншот

Температура воздуха в области будет колебаться в пределах +4...+9 °C, а днем поднимется до +12...+17 °C.

В то же время в Киеве днем ожидается +6...+8 °C, но днем столбики термометров будут показывать около +15 °C.

Прогноз погоди в Києві 18 травня
Скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на 17 мая. По их данным, в некоторых регионах будет ощутимое летнее тепло.

Кроме того, сегодня метеозависимые могут чувствовать ухудшение самочувствия. На Солнце были опасные вспышки.

погода Киев дождь осадки ветер
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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