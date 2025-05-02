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Дощі повертаються — прогноз погоди у Києві на завтра

2 травня 2025 19:07
Анастасія Писаненко - редактор
Якою буде погода у Києві 3 травня - прогноз погоди на завтра
Люди гуляють в парку під дощем із парасолями. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

У суботу, 3 травня, по території Київщини та Києва синоптики обіцяють мінливу хмарність. При цьому температура буде високою.

Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру.

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Пост Українського гідрометеорологічного центру. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві на 3 травня

Вночі опадів не очікується, а ось вдень можливі короткочасні дощі та локальні грози, особливо в Київській області. В Києві вночі та в першій половині дня також буде сухо, але згодом з'явиться дощ.

Вітер буде південно-західний, із швидкістю 7-12 м/с, а в окремих районах області пориви можуть досягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +3...+8 °С по області та +6...+8°С в Києві. Вдень очікується комфортна температура: +19...+24 °С в області та +20....+22 °С у столиці.

Нагадаємо, Наталка Діденко склала прогноз погоди на вихідні 3 та 4 травня і назвала регіони, де будуть зливи з грозами та штормовий вітер. 

Також астросиноптики склали прогноз магнітних бур на травень та назвали найнебезпечніші дні для метеозалежних.

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