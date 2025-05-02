Какой будет погода в Киеве 3 мая - прогноз погоды на завтра - прогноз погоды на завтра

Люди гуляют в парке под дождем с зонтами. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 3 мая, по территории Киевщины и Киева синоптики обещают переменную облачность. При этом температура будет высокой.

Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра.

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Прогноз погоды в Киеве на 3 мая

Ночью осадков не ожидается, а вот днем возможны кратковременные дожди и локальные грозы, особенно в Киевской области. В Киеве ночью и в первой половине дня также будет сухо, но впоследствии появится дождь.

Ветер будет юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, а в отдельных районах области порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +3...+8 °С по области и +6...+8 °С в Киеве. Днем ожидается комфортная температура: +19...+24 °С в области и +20....+22 °С в столице.

Напомним, Наталка Диденко составила прогноз погоды на выходные 3 и 4 мая и назвала регионы, где будут ливни с грозами и штормовой ветер.

Также астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на май и назвали самые опасные дни для метеозависимых.