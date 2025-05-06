Прогноз погоди у Києві на 7 травня — якою буде погода завтра

Дощі в Україні. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 7 травня, на Київщині та в столиці очікується мінлива погода. Синоптики прогнозують дощі у регіоні.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди у Києві на 6 травня

Небо буде хмарним із нечастими проясненнями — сонце час від часу визиратиме з-за хмар, створюючи весняну атмосферу.

Уночі можливий короткочасний дощ, тож незайвим буде прихопити парасольку. А от вдень опадів не передбачається — погода залишиться сухою.

Вітер дутиме з північного сходу, його швидкість сягатиме 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від +4 до +9 °С, а вдень потеплішає до +13…+18 °С.

У самому Києві нічна температура триматиметься в межах +7…+9 °С, а вдень повітря прогріється до +15…+17 °С.

Нагадаємо, на вихідних в Україні, 10-11 травня, очікується дощова погода у більшості областях. Можливі пориви вітру до 10 м/с.

Раніше синоптики повідомляли, що у другій декаді травня у південних регіонах і на Закарпатті розпочнеться кліматичне літо.