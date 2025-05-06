Прогноз погоды в Киеве на 7 мая — какой будет погода завтра

Дожди в Украине. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 7 мая, на Киевщине и в столице ожидается переменчивая погода. Синоптики прогнозируют дожди в регионе.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды в Киеве на 6 мая

Небо будет облачным с нечастыми прояснениями — солнце время от времени будет выглядывать из-за облаков, создавая весеннюю атмосферу.

Ночью возможен кратковременный дождь, поэтому нелишним будет прихватить зонтик. А вот днем осадков не предвидится — погода останется сухой.

Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 °С, а днем потеплеет до +13...+18 °С.

В самом Киеве ночная температура будет держаться в пределах +7...+9 °С, а днем воздух прогреется до +15...+17 °С.

Напомним, на выходных в Украине, 10-11 мая, ожидается дождливая погода в большинстве областей. Возможны порывы ветра до 10 м/с.

Ранее синоптики сообщали, что во второй декаде мая в южных регионах и на Закарпатье начнется климатическое лето.