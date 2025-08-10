Прогноз погоди в Києві та області на завтра 11 серпня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Києві та області завтра, 11 серпня, очікується хмарною з проясненнями. Вночі синоптики прогнозують опади та зниження температури повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Києві та області 11 серпня

Вночі очікується короткочасний дощ, а вдень опадів не передбачається. Вітер буде південно-західного напрямку з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 11 серпня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

у Київській області вночі +12...+17 °С, вдень +20...+25 °С;

у Києві вночі +15...+17, вдень +22...+24 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра частина України опиниться під впливом холодного атмосферного фронту.

А в Одесі 11 серпня очікується спекотна та сонячна погода. Там температура повітря підвищиться до +30 °C.