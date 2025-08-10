Прогноз погоди в Києві та області на завтра 11 серпня

Дощі та похолодання до +12 °С — прогноз погоди в Києві на завтра
Дата публікації: 10 серпня 2025 16:59
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода в Києві та області завтра, 11 серпня, очікується хмарною з проясненнями. Вночі синоптики прогнозують опади та зниження температури повітря.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 11 серпня
Вночі очікується короткочасний дощ, а вдень опадів не передбачається. Вітер буде південно-західного напрямку з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- у Київській області вночі +12...+17 °С, вдень +20...+25 °С;
- у Києві вночі +15...+17, вдень +22...+24 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра частина України опиниться під впливом холодного атмосферного фронту.
А в Одесі 11 серпня очікується спекотна та сонячна погода. Там температура повітря підвищиться до +30 °C.
