Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 11 августа

Дожди и похолодание до +12 °С — прогноз погоды в Киеве на завтра
Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 16:59
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Погода в Киеве и области завтра, 11 августа, ожидается облачной с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют осадки и снижение температуры воздуха.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Реклама
Читайте также:
Погода в Киеве и области 11 августа
Ночью ожидается кратковременный дождь, а днем осадков не предвидится. Ветер будет юго-западного направления с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- в Киевской области ночью +12...+17 °С, днем +20...+25 °С;
- в Киеве ночью +15...+17, днем +22...+24 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра часть Украины окажется под влиянием холодного атмосферного фронта.
А в Одессе 11 августа ожидается жаркая и солнечная погода. Там температура воздуха повысится до +30 °C.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама