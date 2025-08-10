Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 11 августа

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 11 августа, ожидается облачной с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют осадки и снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Киеве и области 11 августа

Ночью ожидается кратковременный дождь, а днем осадков не предвидится. Ветер будет юго-западного направления с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине 11 августа. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

в Киевской области ночью +12...+17 °С, днем +20...+25 °С;

в Киеве ночью +15...+17, днем +22...+24 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра часть Украины окажется под влиянием холодного атмосферного фронта.

А в Одессе 11 августа ожидается жаркая и солнечная погода. Там температура воздуха повысится до +30 °C.