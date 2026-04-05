Дощі та сильний вітер: чи похолодає у Києві завтра

Люди йдуть містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області у понеділок, 6 квітня, очікується дощова та вітряна погода. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с та жовтий рівень небезпеки. Температура повітря залишатиметься помірно теплою, але через вітер відчуватиметься прохолодніше.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві на 6 квітня

За прогнозом Укргідрометцентру, на Київщині та в столиці 6 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі опади не прогнозуються, однак удень пройде дощ.

Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас вдень можливі сильні пориви до 15-20 м/с, у зв’язку з чим оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +3…+8 °С, удень — +11…+16 °С.

Читайте також:

У Києві вночі очікується +5…+7 °С, а вдень повітря прогріється до +13…+15 °С.

Синоптики радять враховувати погодні умови під час планування дня, особливо через сильний вітер, який може ускладнювати пересування та знижувати відчуття комфорту.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала значне похолодання в Україні у понеділок, 6 квітня. За її даними, очікується сильний вітер. Подекуди температура повітря опуститься до +9 градусів тепла.

Новини.LIVE повідомляли про прогноз магнітних бур. Найближчими днями сильних магнітних коливань не очікується, як і 5 квітня. Однак метеозалежним варто звернути увагу на самопочуття.