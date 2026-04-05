Дощі та сильний вітер: чи похолодає у Києві завтра
У Києві та Київській області у понеділок, 6 квітня, очікується дощова та вітряна погода. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с та жовтий рівень небезпеки. Температура повітря залишатиметься помірно теплою, але через вітер відчуватиметься прохолодніше.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди у Києві на 6 квітня
За прогнозом Укргідрометцентру, на Київщині та в столиці 6 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі опади не прогнозуються, однак удень пройде дощ.
Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас вдень можливі сильні пориви до 15-20 м/с, у зв’язку з чим оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Температура повітря в Київській області вночі становитиме +3…+8 °С, удень — +11…+16 °С.
У Києві вночі очікується +5…+7 °С, а вдень повітря прогріється до +13…+15 °С.
Синоптики радять враховувати погодні умови під час планування дня, особливо через сильний вітер, який може ускладнювати пересування та знижувати відчуття комфорту.
Новини.LIVE інформували, що синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала значне похолодання в Україні у понеділок, 6 квітня. За її даними, очікується сильний вітер. Подекуди температура повітря опуститься до +9 градусів тепла.
Новини.LIVE повідомляли про прогноз магнітних бур. Найближчими днями сильних магнітних коливань не очікується, як і 5 квітня. Однак метеозалежним варто звернути увагу на самопочуття.
