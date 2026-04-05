Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Дощі та сильний вітер: чи похолодає у Києві завтра

Дощі та сильний вітер: чи похолодає у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 19:56
Люди йдуть містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області у понеділок, 6 квітня, очікується дощова та вітряна погода. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с та жовтий рівень небезпеки. Температура повітря залишатиметься помірно теплою, але через вітер відчуватиметься прохолодніше.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні на 6 квітня
Прогноз погоди в Україні на 6 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві на 6 квітня

За прогнозом Укргідрометцентру, на Київщині та в столиці 6 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі опади не прогнозуються, однак удень пройде дощ.

Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас вдень можливі сильні пориви до 15-20 м/с, у зв’язку з чим оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +3…+8 °С, удень — +11…+16 °С.

У Києві вночі очікується +5…+7 °С, а вдень повітря прогріється до +13…+15 °С.

Синоптики радять враховувати погодні умови під час планування дня, особливо через сильний вітер, який може ускладнювати пересування та знижувати відчуття комфорту.

null
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала значне похолодання в Україні у понеділок, 6 квітня. За її даними, очікується сильний вітер. Подекуди температура повітря опуститься до +9 градусів тепла.

Новини.LIVE повідомляли про прогноз магнітних бур. Найближчими днями сильних магнітних коливань не очікується, як і 5 квітня. Однак метеозалежним варто звернути увагу на самопочуття.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації