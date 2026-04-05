Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Дожди и сильный ветер: похолодает ли в Киеве завтра

Дожди и сильный ветер: похолодает ли в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 19:56
Люди идут по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в понедельник, 6 апреля, ожидается дождливая и ветреная погода. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с и желтом уровне опасности. Температура воздуха будет оставаться умеренно теплой, но из-за ветра будет ощущаться прохладнее.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Україні на 6 квітня
Прогноз погоды в Украине на 6 апреля. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве на 6 апреля

По прогнозу Укргидрометцентра, на Киевщине и в столице 6 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадки не прогнозируются, однако днем пройдет дождь.

Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В то же время днем возможны сильные порывы до 15-20 м/с, в связи с чем объявлен I уровень опасности (желтый).

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +3...+8 °С, днем — +11...+16 °С.

Читайте также:

В Киеве ночью ожидается +5...+7 °С, а днем воздух прогреется до +13...+15 °С.

Синоптики советуют учитывать погодные условия при планировании дня, особенно из-за сильного ветра, который может затруднять передвижение и снижать ощущение комфорта.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE информировали, что синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала значительное похолодание в Украине в понедельник, 6 апреля. По ее данным, ожидается сильный ветер. Кое-где температура воздуха опустится до +9 градусов тепла.

Новини.LIVE сообщали о прогнозе магнитных бурь. В ближайшие дни сильных магнитных колебаний не ожидается, как и 5 апреля. Однако метеозависимым стоит обратить внимание на самочувствие.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации