Дожди и сильный ветер: похолодает ли в Киеве завтра

Люди идут по городу под дождем.

В Киеве и Киевской области в понедельник, 6 апреля, ожидается дождливая и ветреная погода. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с и желтом уровне опасности. Температура воздуха будет оставаться умеренно теплой, но из-за ветра будет ощущаться прохладнее.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля.

Прогноз погоды в Киеве на 6 апреля

По прогнозу Укргидрометцентра, на Киевщине и в столице 6 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадки не прогнозируются, однако днем пройдет дождь.

Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В то же время днем возможны сильные порывы до 15-20 м/с, в связи с чем объявлен I уровень опасности (желтый).

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +3...+8 °С, днем — +11...+16 °С.

Читайте также:

В Киеве ночью ожидается +5...+7 °С, а днем воздух прогреется до +13...+15 °С.

Синоптики советуют учитывать погодные условия при планировании дня, особенно из-за сильного ветра, который может затруднять передвижение и снижать ощущение комфорта.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE информировали, что синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала значительное похолодание в Украине в понедельник, 6 апреля. По ее данным, ожидается сильный ветер. Кое-где температура воздуха опустится до +9 градусов тепла.

Новини.LIVE сообщали о прогнозе магнитных бурь. В ближайшие дни сильных магнитных колебаний не ожидается, как и 5 апреля. Однако метеозависимым стоит обратить внимание на самочувствие.