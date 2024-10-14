Погода у Києві 15 жовтня — прогноз Укргідрометцентру

Жінка на київській вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 15 жовтня, очікується похмура та дощова, температура поступово знижується. синоптики попереджають вже про +3 °C вночі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у понеділок, 14 жовтня.

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Погодна карта на 15 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 15 жовтня

За даними Укргідрометцентру, завтра у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про невеликий дощ.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +3...+8 °C тепла, вдень +7...+12 °C.

Погода у Києві 15 жовтня. Фото: скриншот

Погода у Києві 15 жовтня

У Києві вночі +6...+8 °C тепла, вдень +10...+12 °C.

Як повідомляє метеорологічний сайт у столиці завтра похмуро та без істотних опадів.

Погода у Києві завтра 15 жовтня. Фото: meteoprog.com

Нагадаємо, на Харківщині 15 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про невеликі дощі вночі, а температура повітря максимально підійметься до +15 °C.

Також Новини.LIVE писали, про попередження синоптиків для жителів Львівщини. Так, 15 жовтня у Львові та області очікуються опади. У горах навіть пройде мокрий сніг.