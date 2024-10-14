Погода у Києві 15 жовтня — прогноз Укргідрометцентру

Дощі та зниження температури — прогноз для Києва від Укргідрометцентру на завтра
Погода у Києві та області завтра, 15 жовтня, очікується похмура та дощова, температура поступово знижується. синоптики попереджають вже про +3 °C вночі.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у понеділок, 14 жовтня.
Погода на Київщині 15 жовтня
За даними Укргідрометцентру, завтра у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про невеликий дощ.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі +3...+8 °C тепла, вдень +7...+12 °C.
Погода у Києві 15 жовтня
У Києві вночі +6...+8 °C тепла, вдень +10...+12 °C.
Як повідомляє метеорологічний сайт у столиці завтра похмуро та без істотних опадів.
Нагадаємо, на Харківщині 15 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про невеликі дощі вночі, а температура повітря максимально підійметься до +15 °C.
Також Новини.LIVE писали, про попередження синоптиків для жителів Львівщини. Так, 15 жовтня у Львові та області очікуються опади. У горах навіть пройде мокрий сніг.
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