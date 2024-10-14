Погода в Киеве 15 октября — прогноз Укргидрометцентра

Женщина на киевской улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 15 октября, ожидается пасмурная и дождливая, температура постепенно снижается. синоптики предупреждают уже около +3 °C ночью.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в понедельник, 14 октября.

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Погода на 15 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 15 октября

По данным Укргидрометцентра, завтра в Киеве и области облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о небольшом дожде.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +3...+8 °C тепла, днем +7...+12 °C.

Погода в Киеве 15 октября. Фото: скриншот

Погода в Киеве 15 октября

В Киеве ночью +6...+8 °C тепла, днем +10...+12 °C.

Как сообщает метеорологический сайт в столице завтра пасмурно и без существенных осадков.

Погода в Киеве завтра 15 октября. Фото: meteoprog.com

Напомним, в Харьковской области 15 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики предупреждают о небольших дождях ночью, а температура воздуха максимально поднимется до +15 °C.

Также Новини.LIVE писали о предупреждении синоптиков для жителей Львовщины. 15 октября во Львове и области ожидаются осадки. В горах пройдет мокрый снег.