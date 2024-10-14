Погода в Киеве 15 октября — прогноз Укргидрометцентра

Дожди и понижение температуры — прогноз для Киева от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 15 октября, ожидается пасмурная и дождливая, температура постепенно снижается. синоптики предупреждают уже около +3 °C ночью.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в понедельник, 14 октября.
Погода в Киевской области 15 октября
По данным Укргидрометцентра, завтра в Киеве и области облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о небольшом дожде.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью +3...+8 °C тепла, днем +7...+12 °C.
Погода в Киеве 15 октября
В Киеве ночью +6...+8 °C тепла, днем +10...+12 °C.
Как сообщает метеорологический сайт в столице завтра пасмурно и без существенных осадков.
Напомним, в Харьковской области 15 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики предупреждают о небольших дождях ночью, а температура воздуха максимально поднимется до +15 °C.
Также Новини.LIVE писали о предупреждении синоптиков для жителей Львовщины. 15 октября во Львове и области ожидаются осадки. В горах пройдет мокрый снег.
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