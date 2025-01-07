Погода в Києві 8 січня — буде сильний вітер та дощі

Мокрий сніг і дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода у Киві та області у середу, 8 січня, буде хмарною з проясненнями. Однак, завтра у столиці варто очікувати дощ та сильний вітер.

Про це повідомили у Гідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Києві 8 січня

Синоптики попередили, що вночі опадів не буде, проте вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Крім того, можливий сильний південно-західний вітер, пориви якого сягнуть 7-12 м/с.

Температура повітря:

в області вночі температура повітря коливатиметься від -1 °C до +4 °C, а вдень підніметься до +3...+8 °C;

у Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +2...+4 °C, а вдень +5...+7 °C.

Скриншот допису Гідрометцентру

Нагадаємо, синоптики розповіли, як змінюватиметься погода впродовж тижня в Україні з 5 по 12 січня.

Крім того, Наталка Діденко спрогнозувала, що 8 січня в Україні аномально потепліє. У більшості регіонів буде тепла суха погода з плюсовими позначками.