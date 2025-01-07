Погода в Киеве 8 января — будет сильный ветер и дожди

Мокрый снег и дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области в среду, 8 января, будет облачной с прояснениями. Однако завтра в столице стоит ожидать дождь и сильный ветер.

Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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Погода в Киеве 8 января

Синоптики предупредили, что ночью осадков не будет, однако утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Кроме того, возможен сильный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью температура воздуха будет колебаться от -1 °C до +4°C, а днем поднимется до +3...+8 °C;

в Киеве ночью столбики термометров покажут +2...+4 °C, а днем +5...+7°C.

Скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, синоптики рассказали, как будет меняться погода в течение недели в Украине с 5 по 12 января.

Кроме того, Наталья Диденко спрогнозировала, что 8 января в Украине аномально потеплеет. В большинстве регионов будет теплая сухая погода с плюсовыми отметками.