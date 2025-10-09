Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Дощова осінь триває — прогноз погоди у Києві на сьогодні

Дощова осінь триває — прогноз погоди у Києві на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 02:00
Прогноз погоди у Києві на 9 жовтня - якою буде погода сьогодні
Чоловік іде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 9 жовтня, на території Київщини та у столиці очікується прохолодна та дощова погода. Протягом доби небо буде переважно хмарним, місцями йтиме помірний дощ.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:
Дощова осінь триває — прогноз погоди у Києві на сьогодні - фото 1
Пост Укргідрометеоцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві на 9 жовтня

Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, удень — +11...+16 °С.

У Києві нічна температура становитиме близько +8…+10 °С, а вдень повітря прогріється до +11…+13°С.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попередила, що 9 жовтня циклон зіпсує погоду в Україні. Через нього буде хмарна й дощова погода у більшості областей країни.

Крім того, сильна негода вирує в горах. Там випало багато снігу, сильні пориви вітру та низька температура повітря.

погода Київ дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації