Прогноз погоди у Києві на 9 жовтня - якою буде погода сьогодні

Дощова осінь триває — прогноз погоди у Києві на сьогодні
У четвер, 9 жовтня, на території Київщини та у столиці очікується прохолодна та дощова погода. Протягом доби небо буде переважно хмарним, місцями йтиме помірний дощ.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди у Києві на 9 жовтня
Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.
Температура повітря по області вночі коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, удень — +11...+16 °С.
У Києві нічна температура становитиме близько +8…+10 °С, а вдень повітря прогріється до +11…+13°С.
Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попередила, що 9 жовтня циклон зіпсує погоду в Україні. Через нього буде хмарна й дощова погода у більшості областей країни.
Крім того, сильна негода вирує в горах. Там випало багато снігу, сильні пориви вітру та низька температура повітря.
