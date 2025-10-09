Видео
Главная Киев Дождливая осень продолжается — прогноз погоды в Киеве на сегодня

Дождливая осень продолжается — прогноз погоды в Киеве на сегодня

Дата публикации 9 октября 2025 02:00
Прогноз погоды в Киеве на 9 октября - какой будет погода сегодня
Мужчина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 9 октября, на территории Киевской области и в столице ожидается прохладная и дождливая погода. В течение суток небо будет преимущественно облачным, местами будет идти умеренный дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:
Дождливая осень продолжается — прогноз погоды в Киеве на сегодня - фото 1
Пост Укргидрометеоцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве на 9 октября

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в промежутке +8...+13 °С, днем — +11...+16 °С.

В Киеве ночная температура составит около +8...+10 °С, а днем воздух прогреется до +11...+13 °С.

Напомним, ранее Наталья Диденко предупредила, что 9 октября циклон испортит погоду в Украине. Из-за него будет облачная и дождливая погода в большинстве областей страны.

Кроме того, сильная непогода бушует в горах. Там выпало много снега, сильные порывы ветра и низкая температура воздуха.

погода Киев дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
