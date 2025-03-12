Обстріл Київської області 12 березня — у ДСНС показали фото наслідків

Через падіння уламків безпілотника загорівся магазин. Фото: ДСНС

У ніч проти середи, 12 березня, російські безпілотники атакували Київську область. Через падіння уламків є руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За інформацією ДСНС, через падіння уламків ворожого безпілотника у Фастівському районі загорівся меблевий магазин.

"Пожежу на площі 500 кв. м ліквідовано о 04:46", — йдеться у повідомленні.

Масштабна пожежа. Фото: ДСНС

Рятувальники додали, що також у Фастівському районі горів приватний будинок, а в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки.

"Загоряння ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", — підсумували у ДСНС.



Рятувальник приборкує пожежу. Фото: ДСНС

Надзвичайники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 12 березня у Києві лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу удару безпілотників.

Також ми писали, що внаслідок російського обстрілу у Дніпрі сталася пожежа.