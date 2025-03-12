Обстрел Киевской области 12 марта — в ГСЧС показали фото последствий

Дроны РФ атаковали Киевщину — в ГСЧС показали фото последствий
В ночь на среду, 12 марта, российские беспилотники атаковали Киевскую область. Из-за падения обломков есть разрушения.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Последствия атаки
По информации ГСЧС, из-за падения обломков вражеского беспилотника в Фастовском районе загорелся мебельный магазин.
"Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 04:46", — говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома.
"Возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", — подытожили в ГСЧС.
Напомним, в ночь на 12 марта в Киеве раздавался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы удара беспилотников.
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