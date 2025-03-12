Обстрел Киевской области 12 марта — в ГСЧС показали фото последствий

Из-за падения обломков беспилотника загорелся магазин. Фото: ГСЧС

В ночь на среду, 12 марта, российские беспилотники атаковали Киевскую область. Из-за падения обломков есть разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также:

Последствия атаки

По информации ГСЧС, из-за падения обломков вражеского беспилотника в Фастовском районе загорелся мебельный магазин.

"Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 04:46", — говорится в сообщении.

Масштабный пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели добавили, что также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома.

"Возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", — подытожили в ГСЧС.

Спасатель укрощает пожар. Фото: ГСЧС

Чрезвычайники работают на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 12 марта в Киеве раздавался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы удара беспилотников.

Также мы писали, что в результате российского обстрела в Днепре произошел пожар.