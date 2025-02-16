Обстріл ЧАЕС 14 лютого — МАГАТЕ оглянуло наслідки удару дроном

Чорнобильська АЕС після російської атаки 14 лютого. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фахівці МАГАТЕ оглянули укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке атакували російські окупанти у ніч проти 14 лютого. Вони зазначають, що рівень радіації не змінився.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Читайте також:

Наслідки атаки на ЧАЕС

Безпілотник російських окупантів зробив отвір у даху Нового безпечного конфайнменту, який накриває старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС.

Представники МАГАТЕ на місці зафіксували дим, що підіймався з даху НБК. За словами фахівців, загоряння підтримується легкозаймистими матеріалами, які містяться в обшивці даху.

Крім того, внаслідок дронової атаки було пошкоджено як зовнішню, так і внутрішню оболонки арки. У конструкції з’явився отвір діаметром близько шість метрів, пошкоджено частину обладнання та електричні кабелі. Водночас опорні балки залишилися майже неушкодженими.

"Очевидно, що це був дуже серйозний інцидент, коли безпілотний літальний апарат вдарив і пошкодив велику захисну споруду на великому ядерному майданчику. Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, атакувати ядерний об’єкт абсолютно заборонено, цього ніколи не повинно статися", — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Фахівці зазначають, що внаслідок атаки рівень радіації не підвищився.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російські окупанти атакували укриття на Чорнобильській АЕС дроном із фугасною бойовою частиною.

Також МЗС України різко засудило атаку російських окупантів і закликало запровадити проти РФ "атомні" санкції.