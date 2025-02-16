Обстрел ЧАЭС 14 февраля — МАГАТЭ осмотрело последствия удара дроном

Чернобыльская АЭС после российской атаки 14 февраля. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Специалисты МАГАТЭ осмотрели укрытие Чернобыльской атомной электростанции, которое атаковали российские оккупанты в ночь на 14 февраля. Они отмечают, что уровень радиации не изменился.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

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Беспилотник российских оккупантов сделал отверстие в крыше Нового безопасного конфайнмента, который накрывает старый саркофаг разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС.

Представители МАГАТЭ на месте зафиксировали дым, поднимавшийся с крыши НБК. По словам специалистов, возгорание поддерживается легковоспламеняющимися материалами, которые содержатся в обшивке крыши.

Кроме того, в результате дроновой атаки были повреждены как внешняя, так и внутренняя оболочки арки. В конструкции появилось отверстие диаметром около шести метров, повреждена часть оборудования и электрические кабели. В то же время опорные балки остались почти неповрежденными.

"Очевидно, что это был очень серьезный инцидент, когда беспилотный летательный аппарат ударил и повредил большое защитное сооружение на большой ядерной площадке. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, атаковать ядерный объект абсолютно запрещено, этого никогда не должно произойти", — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Специалисты отмечают, что в результате атаки уровень радиации не повысился.

Напомним, в ночь на 14 февраля российские оккупанты атаковали укрытие на Чернобыльской АЭС дроном с фугасной боевой частью.

Также МИД Украины резко осудило атаку российских оккупантов и призвало ввести против РФ "атомные" санкции.