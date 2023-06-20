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Дронова атака на Київ: стало відомо, скільки цілей знищила ППО

20 червня 2023 06:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дронова атака на Київ: стало відомо, скільки цілей знищила ППО
Збитий дрон-камікадзе. Фото ілюстраційне: Міноборони
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські війська під ранок 20 червня атакували Київ дронами. Українські сили протиповітряної оборони, за попередніми даними, збили близько 20 дронів. 

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації

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У КМВА зазначають, що Росія вперше за останні 18 днів атакувала столицю дронами. 

"Чергова масована повітряна атака на столицю. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією — баражуючі боєприпаси Shahed. Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів", — йдеться у повідомленні. 

В адміністрації також розповіли про тактику сьогоднішнього обстрілу. Дрони заходили на столицю хвилями, курсами з різних напрямків. 

Скільки дронів збили

Загалом повітряна тривога тривала понад три години. Сили і засоби нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва виявили і знищили майже два десятки ворожих цілей. 

"Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями", — йдеться у повідомленні. 

Голова КМВА Сергій Попко нагадав жителям міста, що важливо не знімати роботу ППО.  

"Нагадую важливі речі — не знімайте роботу ППО. Цим ви вбережете і наших воїнів протиповітряної оборони, і відповідно своє життя", — зазначив він. 

Інформація про дронову атаку на Київ 20 червня. Фото: t.me/VA_Kyiv
Інформація про дронову атаку на Київ 20 червня. Фото: t.me/VA_Kyiv

Нагадаємо, що вночі, 20 червня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Також у Києві лунали вибухи.

Також лунали вибухи в Запорізькій області.

Додамо, що в південно-східних областях України вночі, 20 червня, пролунали вибухи в Херсонській та Миколаївській областях. Повітряна тривога триває.

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